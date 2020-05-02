لويس البيرتو: إشتقت لرائحة العشب الأخضر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

نجم نادي ​لاتسيو​ ​لويس البيرتو​ رسالة عبر حسابه في إنستغرام، أعرب فيها عن إشتياقه الشديد لكرة القدم بعد توقف النشاط منذ شهر آذار الماضي.

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وقال ألبيرتو في رسالته: "نشتاق إلى الكثير من الأشياء، شمّ رائحة العشب، المزح مع زملائي في غرف الملابس، التوتر قبل المباريات، حصص الفيديو، ادرينالين التمارين، هذه هي طبيعتي، هذه طبيعتنا".

وأضاف: "لقد مر وقتا سيئا في الاسابيع الاخيرة، البلاد عانت كثيرا من هذا الفيروس لكن ان هناك ضوء في نهاية النفق".

واكمل في رسالته مشددا على ضرورة العودة إلى الملاعب أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال وبحاجة إلى رواتبهم، وان العودة مهمة نفسيا وعاطفيا للمشجعين ولإيطاليا.