شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحديد موعد جديد لقرعة بطولتي كأسي آسيا للشباب والناشئين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 15 حزيران /يونيو المقبل، موعداً جديداً لإجراء قرعة نهائيات ​كأس أمم آسيا للشباب تحت 19 عاما​ وكذلك ​كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاما​ حسب ما جاء في صحيفة الرياضية السعودية .

وأشارت الصحيفة الى أن الموعد السابق لإجراء القرعة تم تأجيله بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements ومن المقرر اقامة منافسات كأس آسيا للناشئين في البحرين في ايلول/سبتمبر المقبل بينما منافسات كأس آسيا للشباب من المقرر اقامتها في العاصمة الأوزبكية طقشند خلال الفترة من 14 ولغاية 31 تشرين الاول/اكتوبر المقبل.

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