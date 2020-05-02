لوفرين: اللاعبون بحاجة لان يكونوا جاهزين عقلياً للعودة الى الملاعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

اعتبر مدافع نادي ​ليفربول​ ​ديان لوفرين​ ان الجهوزية البدنية للاعبي كرة القدم لا تكفي، فعلى اللاعبين ان يكونوا جاهزين على المستوى النفسي والعقلي من اجل العودة الى الملاعب، واضاف لوفرين ان اللاعبون سيحتاجون الى فترة من اجل الحضور ذهنياً بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي، في ظل المعاناة التي يشعر بها اللاعب الى جانب حاجة عدد من اللاعبين الى الخفض وزنهم خلال الفترة القادمة.

