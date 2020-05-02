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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوفرين: اللاعبون بحاجة لان يكونوا جاهزين عقلياً للعودة الى الملاعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
اعتبر مدافع نادي ليفربول ديان لوفرين ان الجهوزية البدنية للاعبي كرة القدم لا تكفي، فعلى اللاعبين ان يكونوا جاهزين على المستوى النفسي والعقلي من اجل العودة الى الملاعب، واضاف لوفرين ان اللاعبون سيحتاجون الى فترة من اجل الحضور ذهنياً بعد انتهاء فترة الحجر المنزلي، في ظل المعاناة التي يشعر بها اللاعب الى جانب حاجة عدد من اللاعبين الى الخفض وزنهم خلال الفترة القادمة.
علماً ان اللاعب الكرواتي كان قد بدأ التحضير على المستوى البدني من خلال المشاركة في التمارين الفردية لرفع لياقته البددنية الى جانب قيامه بحمية غذائية.
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