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غلطة سراي يبدأ مساعيه للتعاقد مع تريزيغيه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

أفادت صحيفة فوتوماك التركية أن نادي ​غلطة سراي​ التركي قد بدأ مساعيه مع نادي أستون فيلا من أجل التعاقد مع النجم المصري ​محمود حسن تريزيغيه​.

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وأشارت الصحيفة إلى أن النادي التركي قد منح الضوء الأخضر للوكيل، ويليام دافيلا، من أجل حسم الصفقة لصالح الفريق خلال الأسابيع المقبلة ليكون تريزيغيه أحد الصفقات الصيفية.

وتابعت الصحيفة، أن مهمة دافيلا هي إجراء مفاوضات مع تريزيغيه وناديه أستون فيلا بالنيابة عن غلطة سراي، وسيبلغ الإدارة بالتطورات.

وكان غلطة سراي قد سعى في الميركاتو الشتوي الماضي للتعاقد مع اللاعب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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