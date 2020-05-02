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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بونوتشي لا يفكر بالانضمام الى السيتي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
افادت تقارير صحفية ايطالية ان مدافع نادي يوفنتوس ليوناردو بونوتشي اقدم على توجيه رسالة قوية للمدير الفني لنادي مانشستر سيتي الاسباني بيب غوارديولا الذي يرغب في الحصول على خدماته خلال الموسم المقبل.
وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فقد قام اللاعب بنشر تغريدة السيدة العجوز التي قام النادي فيها بمعايدته بعيد ميلاده والتي تضمنت تمني اليوفي في أن يحقق النادي وبونوتشي، الكثير من الانتصارات القادمة معا، وهذا بمثابة تأكيد من اللاعب على رغبته في الاستمرار مع الفريق الايطالي ضاربا بعرض الحائط كافة التقارير التي تحدثت سابقا عن احتمالية رحيل المدافع عن الفريق الايطالي.
ويؤكد الموقع الايطالي ان السيتي عليه الان تحويل وجهته إلى ميلان سكرينيار مدافع إنتر، لدعم الخط الخلفي للفريق تحت قيادة الاسباني غوارديولا في الموسم المقبل.
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