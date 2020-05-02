شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فونسيكا: قريبًا سنصبح من أقوى الفرق في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 أكد المدرب البرتغالي ​باولو فونسيكا​ ثقته بالمشروع الذي يقوده مع ​نادي روما​، مشددا ان الفريق من ضمن الأقوى في إيطاليا خلال فترة قصيرة.

وقال فونسيكا في تصريحات نشرها موقع جيانلوكا دي مارزيو: "هذا الموسم بدأ مع 15 لاعبا جديدا، مدير رياضي جديد، مدرب جديد، نحن نبني مشروعا جديدا وما زالنا في البداية. أنا راضٍ جدًا بالعمل إلى حد الآن، ونتطور كثيرًا وأعتقد أننا في وقت قصير سنصبح من ضمن أفضل الفرق في ​الدوري الايطالي​". ويحتل روما حاليا المركز الخامس في الدوري الايطالي بفارق ثلاث نقاط عن الرابع أتالانتا.

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