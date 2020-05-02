شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب قد يجبر على الاعتماد على لاعبيه الشباب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نادي ​ليفربول​ الذي تعرض الى نكسة قوية بسبب فيروس كورونا، حيث كان مديره الفني الالماني ​يورغن كلوب​ يعتمد على القيام ببعض الانتدابات خلال فترة الانتقالات الصيفية قد يعتمد على العناصر الشابة التي يمتلكها والتي كانت قد ظهرت في اكثر من مناسبة، ليكون ابرز اللاعبين الذين سيشكلون مستقبل ليفربول: كارتيس جونز، هارفي اليوت، ريان بروستير، كاي جانا عوفر ونيكو ويليامز.

في وقت يبدو مصير ​الدوري الانكليزي الممتاز​ حتى الان ضبابياً، في ظل عدم معرفة امكانية عودته الى الالتئام ام لا هذا الموسم.

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