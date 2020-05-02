شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كرويس يقترب من الخروج من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020 اشارت صحيفة الاس الاسبانية الى ان لاعب نادي ​ريال مدريد​ الالماني ​طوني كروس​ الذي كان قد فشل في الحصول على موافقة الجماهير الملكية للبقاء في السانتياغو بيرنابيو الموسم الماضي، حيث طالبت 64 بالمئة من جماهير الملكي بعدم استمرار اللاعب، الذي دخل في وقت لاحق في ما وصفته الصحيفة بخطوات خاطئة، وهو الذي يمتلك عقد مع الريال يستمر حتى العام 2023 حيث سيصبح عمر اللاعب 33 عاماً.

في وقت كان كروس قد غاب عن مباراة الريال امام مانشستر سيتي في اياب الدور ال 16 من ​دوري ابطال اوروبا​ الامر الذي اثار الكثير من علامات الاستفهام.

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