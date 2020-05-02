سمولينغ لا يريد العودة إلى مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

كشف مدرب نادي ​روما الايطالي​ ​باولو فونسيكا​ أن المدافع الانكليزي ​كريس سمولينغ​ يرغب في البقاء مع فريقه الموسم المقبل وعدم العودة إلى مانشستر يونايتد.



وقال فونسيكا خلال تصريحات نشرها موقع جيانلوكا دي مارزيو: "كريس رجل رائع، متواضع ومحترف، لا يُصدق كيف إستطاع بوقت قصير أن يصبح قائدا في غرف الملابس وكيف كسب حبّ الجماهير، موسمه رائع وسأفعل كل شيء للحفاظ على خدماته في الموسم المقبل، هو أيضا يودّ البقاء، سنرى ماذا سيحصل".

ويلعب سمولينغ في صفوف روما لموسم واحد على سبيل الاعارة من اليونايتد.