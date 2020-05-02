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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سمولينغ لا يريد العودة إلى مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
كشف مدرب نادي روما الايطالي باولو فونسيكا أن المدافع الانكليزي كريس سمولينغ يرغب في البقاء مع فريقه الموسم المقبل وعدم العودة إلى مانشستر يونايتد.
وقال فونسيكا خلال تصريحات نشرها موقع جيانلوكا دي مارزيو: "كريس رجل رائع، متواضع ومحترف، لا يُصدق كيف إستطاع بوقت قصير أن يصبح قائدا في غرف الملابس وكيف كسب حبّ الجماهير، موسمه رائع وسأفعل كل شيء للحفاظ على خدماته في الموسم المقبل، هو أيضا يودّ البقاء، سنرى ماذا سيحصل".
ويلعب سمولينغ في صفوف روما لموسم واحد على سبيل الاعارة من اليونايتد.
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