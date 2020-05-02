شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطعن على قرار "كاس" بتغريم الدراويش 20 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم النادى الاسماعيلى طعناً للمحكمة الرياضية الدولية ضد قرار تغريمه 20 مليون جنيه فى أزمة اللاعب إبراهيم حسن، حيث تقدم المحامى السويسرى المكلف من الدراويش بإجراءات الطعن بناء على تكليف من نصر عزام المحامى الدولى الذى كلفته إدارة النادى الاصفر بالدفاع عن حقوق الاسماعيلى فى هذا الملف .

وفى وقت سابق تسلم نصر عزام المحامى الدولى من مسئولى الإسماعيلى حافظة مستندات أزمة إبراهيم حسن، لاعب بيراميدز، وذلك بعدما استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى على تكليف نصر عزام بالدفاع عن حقوق النادى لدى الاتحاد الدولى الفيفا فى أزمة تغريم النادى 20 مليون جنيه لصالح النجوم كمستحقات فى صفقة بيع اللاعب.

ويأتى هذا التوجه بعد نجاح نصر عزام فى الدفاع عن حقوق الإسماعيلى فى أزمة المدرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكي المدير الفني الأسبق لفريق الكرة لدي المحكمه الرياضية الدولية بالفيفا، حيث رفضت المحكمة شكوى المدرب بطلبه الحصول على تعويض من النادي بقيمة الفترة المتبقية من عقده مع النادي حوالي 250 ألف دولار.

ولا يعد هذا الملف هو الاول الذى ينجح نصر عزام فيه داخل الاسماعيلى حيث سبق له جلب حقوق الدراويش فى أزمة اللاعب بناهينى كما كان مشاركاً فى ملف إعادة الاسماعيلى لدوري الابطال الافريقى بعد قرار الكاف بإستبعاده من البطولة بسبب شغب جماهيره أمام الافريقى التونسى.

وسادت حالة من الانقسام داخل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى ، بعد قرار المحكمة الدولية الرياضية بتغريم النادى 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى، لاسيما أن بعض أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي يرفضون تحمل خزينة النادى قيمة العقوبة، مطالبين إبراهيم عثمان بتحمل الغرامة المالية، خاصة أنه كان صاحب قرار بيع اللاعب، فيما اشترط باقى أعضاء المجلس الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة نادى النجوم قبل بيع اللاعب.

وقررت المحكمة الدولية الرياضية تغريم النادى الإسماعيلى 20 مليون جنيه فى أزمة إبراهيم حسن، لاعب فريق بيراميدز، لصالح نادى نجوم المستقبل الذى يلعب حالياً فى دورى القسم الثانى.

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تعود الواقعة إلى يوم 13 مارس 2019 بعدما تقدم نادى النجوم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية يطعن فيها على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة فى أزمة انتقال إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك من صفوف الإسماعيلى وكان معاراً من النجوم.

وكانت لجنة شؤون اللاعبين فى اتحاد الكرة حكمت بأحقية النجوم فى 2.5 مليون جنيه، و500 ألف دولار، كجزء من قيمة الصفقة والشرط الجزائى المبرم فى عقد ثلاثى بين اللاعب والنجوم والإسماعيلى إبان انتقال اللاعب للدراويش، تضمن طعن نادى النجوم رفض الحصول على المبلغ الذى حددته لجنة شئون اللاعبين وهو 12 مليون جنيه، وأحقيته فى الحصول على مبلغ أكبر من ذلك.

ولعب إبراهيم حسن فى نادى النجوم قبل أن ينتقل إلى الإسماعيلى فى 2013 ومنه إلى الزمالك مطلع الموسم الجارى 2018 – 2019.

وفى وقت سابق قام محمد الكلية، أمين صندوق النادى الإسماعيلى والقائم بأعمال المستشار القانونى للقلعة الصفراء بتقديم المستندات التى تؤكد صحة موقف الدراويش فى شكوى نادى النجوم بسبب انتقال إبراهيم حسن إلى نادى الزمالك للمحكمة الدولية الرياضية، وكان محمد الطويلة، رئيس نادى النجوم، تقدم بشكوى ضد النادى الإسماعيلي إلى المحكمة الرياضية الدولية، بشأن أحقية النجوم فى الحصول على 500 ألف دولار، مقابل انتقال إبراهيم حسن لاعب النجوم والإسماعيلى السابق إلى القلعة البيضاء.

واستند الطويلة فى شكواه إلى العقد المبرم بينه وبين إدارة الإسماعيلى خلال انتقال اللاعب للإسماعيلي، والذى ينص على حصول نجوم المستقبل على 50% من قيمة انتقاله لأى نادٍ.