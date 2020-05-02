الزمالك يصرف راتب شهر لجميع العمال والموظفين بمنظومة كرة القدم

وجاء صرف الرواتب للعاملين بالفريق الأول بعد صرف إدارة الزمالك لراتب شهرًا للعمال وأفراد الأمن بنادى الزمالك، حتى لا يتأثر العاملين بالقلعة البيضاء بفترة توقف النشاط الرياضى حاليا حيث قام نادى الزمالك بإغلاق مقره تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بتجنب انتشار فيروس كورونا.

فيما يحرص الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، لتقسيم لاعبى الفريق على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.