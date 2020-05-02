شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع بأعضاء "خماسية الجبلاية" لمناقشة الخطة الفنية لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إجتمع اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، و تناول الإجتماع مناقشة الخطة الفنية للإتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الرياضة أشرف صبحي أن جلسة اليوم مع اتحاد الكرة الهدف منها هو التأكيد على إستعداد وجاهزية الاتحاد المصري لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية في تحديد الاطار الفني الخاص بتحديد عدد من الاستادات التي من الممكن يكون لها دور كبير في استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة حال قرار الدولة بعودة النشاط في اي وقت.

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وشدد صبحي على ان عودة النشاط الرياضي ستقرره الحكومة المصرية وفقا للمعطيات الراهنة وفى ضوء المستجدات الخاصة بالاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأوضح ان معطيات الواقع الحالى تشير استمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالي.

وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة باجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .

واثنى وزير الرياضة على جهود اللجنة الخماسية في إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، موضحا على مدى التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد في هذا الشأن.