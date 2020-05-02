تعظيم سلام من أحمد ناجى لشهداء سيناء عبر هاشتاج "حيوهم"

جدة - عمرو شويل "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، هاشتاج شارك فيه مئات الآلاف من المواطنين لنعى شهداء حادث بئر العبد، الذين استشهدوا فى سيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة، وحرص عدد كبير من النجوم الفن فى مصر والوطن العربى على المشاركة فى نعى الشهداء بصور وآيات قرآنية عبر حساباتهم الشخصية.

ومن جانبه شارك أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة السابق وسموحة الحالى فى توجيه التحية للشهداء حيث نشر صورته عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا : "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم..شهداء بئر العبد شهداء الوطن".



أحمد ناجى

وفى وقت سابق احتفل أحمد ناجى مع ابنته بحلول شهر رمضان المعظم، وظهر ناجى مع ابنته على "تيك توك" التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخرًا بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ فى فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، خلال الاحتفال بقدوم شهر رمضان، على مهرجان "رمضان جانا"، حيث يحرص مدرب حراس سموحة على مشاركة ابنته فى كل الفيديوهات التى تقوم بتصويرها على "تيك توك".

Advertisements

وكان احمد ناجي، أشاد بالأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، مشددًا على أنه مدرب كفء، قائلاً: "هيكتور كوبر أحد أفضل المدربين الأجانب فى تاريخ مصر، ويملك خطط فنية رائعة وقدم الكثير مع الفراعنة، ويكفي وصوله إلى كأس العالم التي أقيمت بروسيا 2018 .

وأضاف: "كوبر كان يملك فاكر عال للغاية فى التدريب، واللاعبين كانوا يحبونه كثيرًا، وقدم الكثير للمنتخب الوطني".