شكرا لقرائتكم الألمان يعارضون منح الرياضات الاحترافية مساعدات مالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت نتائج استطلاع للرأي أجري في ألمانيا ونشر يوم السبت أن نحو ثلثي الألمان يعارضون منح مساعدات مالية خاصة لقطاع رياضة المحترفين.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "بوغوف" لقياس الرأي أن نسبة من يتبنى هذا الرأي بين الألمان بلغت 63% مقابل 19% فقط يؤيدون تقديم مثل هذه المساعدات, ولم يبد 18% رأيا محددا، أو إجابة.

وكان ألفونس هورمان، رئيس الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، دعا مؤخرا إلى تقديم مساعدات مالية للرياضة الاحترافية، مؤكدا أهمية برامج الإنقاذ لقطاع الرياضة في إطار جائحة كورونا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد.دي.إف" قال هورمان: نتحرك مع الساسة على جميع الأصعدة بشأن برامج المساعدات، وإذا لم يحدث هذا الأمر، فإن الرياضة الألمانية لن تكون كما كانت من قبل في تنوعها وتميزها، ولا يمكن أن يكون لأحد في بلادنا مصلحة في هذا.