شكرا لقرائتكم 3 إصابات بكورونا في نادي كولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم يوم الجمعة أن فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أظهرت إصابة ثلاثة أشخاص بالنادي، وأنهم سيخضعون للعزل لمدة 14 يوما.
وأضاف النادي أن الأشخاص الثلاثة لم تظهر عليهم أي أعراض، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن المصابين هم لاعبان اثنان من الفريق وأخصائي علاج طبيعي بالنادي.
وأجريت الفحوص للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداريين أمس الخميس، لكن النادي لم يعلن عن أسماء المصابين الثلاثة لأسباب تتعلق بالخصوصية.
ورغم وجود نتائج إيجابية، يمكن إقامة التدريبات الجماعية كما هو مخطط له، مع كافة تدابير الوقاية من العدوى، المعمول بها منذ السادس من أبريل الماضي.
وقال هورست هيلدت المدير الإداري بنادي كولون: "أثبتت الإجراءات المتخذة حتى الآن، وكذلك استراتيجية الاختبارات المنتظمة، نجاحها، حتى أصبحنا الآن نطبق الحلول الفردية".
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