وزير الرياضة فى اجتماعه بالجبلاية: عودة النشاط قرار دولة واستئنافه حاليا صعب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الفنية للاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الرياضة أشرف صبحى، إن جلسة اليوم مع اتحاد الكرة هدفها التأكيد على استعداد وجاهزية الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورؤية اللجنة الخماسية فى تحديد الإطار الفنى الخاص بتحديد عدد من الاستادات التى من الممكن يكون لها دور كبير فى استضافة المباريات المحلية خلال المرحلة المقبلة، حال قرار الدولة بعودة النشاط فى أى وقت.

وشدد صبحى على أن عودة النشاط الرياضى ستقرره الحكومة المصرية، وفقا للمعطيات الراهنة، وفى ضوء المستجدات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن معطيات الواقع الحالى تشير لاستمرار صعوبة عودة النشاط خلال الوقت الحالى.

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وتضمن الاجتماع مناقشة الإجراءات والضوابط الخاصة بإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، فى إطار التنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، وفى ضوء ملابسات الموقف الحالى والخاص بإجراءات الحكومة المصرية لمواجهة انتشار وتداعيات فيروس كورونا .

وأثنى وزير الرياضة على جهود اللجنة الخماسية فى إعداد رؤية فنية كاملة حال استئناف الدوري، موضحا على مدى التنسيق الكامل بين الوزارة والاتحاد فى هذا الشأن.