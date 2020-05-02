شكرا لقرائتكم خبر عن تسوبيل.. توج بـ5 بطولات مع الأهلى وصاحب قرار رحيل التوأم عن القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الألمانى راينر تسوبيل من أفضل المدربين الأجانب الذى تناوبوا على تدريب النادى الأهلى أواخر الألفية الماضية، وتحديدا خلال الفترة من 98 إلى 2000 بعدما نجح فى تحقيق 5 ألقاب مع الفريق الأحمر كانت كفيلة بوضع اسمه كأحد أفضل المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب المارد الأحمر.

فتحت النجاحات التى قام بها تسوبيل فى الأهلى إلى خوضه أكثر من تجربة تدريبية بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها، حيث درب بعض الأندية الإماراتية والإيرانية ثم العودة من جديد لمصر والتى كانت آخر محطاته فيها تدريب فريق الجونة.

مولده ونشأته

ولد راينر تسوبيل فى 3 نوفمبر 1948، كلاعب فى نادى هانوفر 96 بين عامى 1968 و1970، ثم انتقل إلى بايرن ميونخ خلال الفترة من(1970 ـ 1976)، وأحرز العديد من البطولات، ثم انتقل إلى لونبيرجر الرياضى (1976 ـ 1977)

البطولات التى حصل عليها كلاعب

كأس أوروبا: أعوام 1974 و1975 و1976.

كأس الإنتركونتيننتال: 1976.

بطولة الدورى الألمانى : أعوام 1972 و1973 و1974.

كأس ألمانيا لكرة القدم: 1971.

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مسيرته التدريبية فى ألمانيا:

آينتراخت براونشفايج (1987 ـ 1990): مدرب مساعد.

شتوتجارت كيكرز (1990 ـ 1992، ثم 2001 ـ 2002)

كايزرسلاوترن (1992 ـ 1993)

نورنبرج (1994)

تنس بروسيا برلين (1996 ـ 1997)

قيادته للأهلى

تولى راينر تسوبيل تدريب النادى الأهلى خلال الفترة من 1998 إلى 2000 خلفا لمواطنه راينر هولمان، وحقق 5 بطولات هى 3 دورى وبطولة النخبة العربية مرتين، إلا أنه لم يحالفه التوفيق فى البطولة الأفريقية أبطال الدورى بعدما خرج من البن الأثيوبى بعدما فضل البطولة العربية على الأفريقية باتفاق مع مجلس الإدارة نظرا للعائد المادى الذى كان يعود على الفريق الكروى من الحصول على البطولات العربية.

موقفه مع حسام حسن

اعترف حسام حسن نجم الأهلى الأسبق فى تصريحات إعلامية أن السبب الحقيقى وراء رحيله عن القلعة الحمراء وانتقاله للزمالك هو راينر تسوبيل الذى رحب برحيل التوأم وقتها فى الصفقة التاريخية للقلعة البيضاء، مؤكدا أن المدرب الألمانى كان لا يرغب فى وجوده داخل القلعة الحمراء، بالاتفاق مع الإدارة.

تسوبيل يعود للدورى المصرى

عاد تسوبيل للدورى المصرى مرة أخرى عام 2002 – 2003 من بوابة الإتحاد السكندرى، إلا أنه لم يستمر إلا موسم وحيد ورحل، ليعود مرة أخرى من بوابة إنبى موسم 2006 – 2007 ويرحل أيضاً فى نهاية الموسم، ليعود من جديد عن طريق الجونة خلال الفترة من 2013 إلى 2015 .