شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يعتمد على جروب "واتس آب" للتواصل مع المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، على جروب الواتس آب للتواصل مع المدربين بطريقة آمنة عن بُعد فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، الذى أدى إلى توقف النشاط الرياضى فى العديد من دول العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الاسكواش على فيس بوك لينك لجروب خاص بالاتحاد والمدربين وعلقت، "برجاء من السادة المدربين والمديرين الفنين فقط الدخول على جروب الواتس آب للأهمية.

كان الاتحاد المصرى للاسكواش، قد أعلن انتهاء الموسم الرياضى 2019/2020 بشكل رسمي، خلال شهر أبريل الماضي.



الاسكواش

وفي وقت سابق كان اتحاد الاسكواش قد أعلن توقف الأنشطة الرياضية فى مارس الماضى التزاماً بقرار رئاسة الوزراء، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وأصدر اتحاد الاسكواش بياناً رسمياً لتأكيد انتهاء الموسم الرياضى الجارى جاء كالتالى: الهيئات والأندية الرياضية أعضاء الاتحاد المصرى للاسكواش، تحية طيبة وبعد، يشرفنى ويسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بخالص شكرى وتقديريعلى دعمكم الدائم مع الاتحاد المصرى للاسكواشوكل عام وسيادتكم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

نظراً لما تمر به البلاد، وبناءً على قرارات الجهات المسئولة بالدولة بإيقاف الأنشطة الرياضية، ومنها نشاط الاتحاد المصرى للاسكواش.

فقد تقرر إلغاء البطولات التالية:

بطولة نادى هليوبوليس ـ بطولة نادى طنطا ـ بطولة النادى الأهلى ـ بطولة نادى الجزيرة ـ بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات موسم 2019/2020.

ويعتبر ذلك نهاية للموسم الرياضى 2019/2020، للاتحاد المصرى للاسكواش.

وسوف نوافيكم بموعد بداية الموسم الجديدطبقاً للمتغيرات وإمكانية عودة النشاط.