شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد محمود يكتسح أحمد ياسر ريان "17/8" فى البلياردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسح محمد محمود، لاعب وسط النادى الأهلي، زميله أحمد ياسر ريان مهاجم القلعة الحمراء المعار إلى صفوف الجونة، فى لعبة البلياردو بنتيجة 17/8.

ونشر محمد محمود فيديو عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، استعرض خلاله فوزه على أحمد ريان وعلق قائلا، "حد يشيله من تحت أيدى يا جدعان.. أيه بلاعب نفسي".

ويبحث نجوم الكرة عن وسائل للتسلية فى فترة توقف النشاط الرياضى الحالية بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، الذى تسبب فى تعطيل الرياضة فى العديد من دول العالم.

وينتظر رباعى النادى الأهلى المصاب حمدى فتحى وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد فتح المجال الجوي، لكى يتثنى لهم السفر إلى ألمانيا والحصول على الضوء الأخضر قبل العودة من جديد لتدريبات ومباريات ألفريق.

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ويشهد شهر مايو القادم انتهاء مدة علاج حمدى فتحى وسعد سمير ومن بعدهم الثنائى محمد محمود وكريم نيدفيد، فى الوقت الذى يحتاج الرباعى للاستشارة الطبية فى مستشفى شون كلينيك للحصول على البرنامج البدنى الذين سيقومون بتنفيذه قبل الآنخراط بشكل طبيعى مع زملائهم فى التدريبات والمباريات.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال ألفترة الماضية برفقة جهازه المعأون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحنأوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).