شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أزارو يهدى الأهلى كأس السوبر من أنياب المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج النادى الأهلى بطلاً لكأس السوبر المحلى للمرة العاشرة فى تاريخه على حساب المصرى البورسعيدى فى 12 يناير 2018، بالفوز بنتيجة (0/1) على استاد هزاع بن زايد فى مدينة العين الإماراتية.

ويدين المارد الأحمر بالفضل فى تتويجه باللقب لمهاجمه المغربى وليد أزارو المعار حالياً للاتفاق السعودى، الذى سجل هدف الفوز "الذهبى" الوحيد له فى الدقيقة 12 من زمن الشوط الإضافى الأول، مستفيداً من خطأ قاتل ارتكبه حارس مرمى المصرى البورسعيدى أحمد مسعود.

ووقتها المغربى وليد أزارو دخل تاريخ الكرة المصرية من أوسع أبوابه، ليس لتسجيله هدف تتويج الأهلى بلقب السوبر فى لقاء المصرى فحسب، بل كونه أول لاعب أجنبى يسجل هدفاً فى تاريخ السوبر المصرى منذ انطلاق المسابقة عام 2001، وكانت بطولة السوبر المصرى شهدت 27 هدفاً قبل لقاء الأهلى والمصرى لم يفلح أى لاعب أجنبى محترف فى التسجيل، قبل أن يحرز المغربى الهدف ويحسم اللقب للمارد الأحمر.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، و7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.