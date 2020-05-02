شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يوجه التحية لشهداء بئر العبد: "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، هاشتاج شارك فيه مئات الآلاف من المواطنين لنعى شهداء حادث بئر العبد، الذين استشهدوا فى سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة، وحرص عدد كبير من النجوم الفن فى مصر والوطن العربى على المشاركة فى نعى الشهداء بصور وآيات قرآنية عبر حساباتهم الشخصية.

وشارك أحمد ناجى مدرب حراس الفراعنة السابق وسموحة الحالى فى توجيه التحية للشهداء، ونشر صورته عبر حسابه على انستجرام وعلق قائلا، "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامتكم.. شهداء بئر العبد شهداء الوطن".

وفى وقت سابق احتفل أحمد ناجى مع ابنته بحلول شهر رمضان المعظم، وظهر ناجى مع ابنته على "تيك توك" التطبيق الذى شاع استخدامه مؤخرًا بين نجوم الرياضة، للتغلب على أوقات الفراغ فى فترة العزل المنزلى فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا العالمى، خلال الاحتفال بقدوم شهر رمضان، على مهرجان "رمضان جانا"، حيث يحرص مدرب حراس سموحة على مشاركة ابنته فى كل الفيديوهات التى تقوم بتصويرها على "تيك توك".

وكان احمد ناجي، أشاد بالأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني، مشددًا على أنه مدرب كفء، قائلاً: "هيكتور كوبر أحد أفضل المدربين الأجانب فى تاريخ مصر، ويملك خطط فنية رائعة وقدم الكثير مع الفراعنة، ويكفى وصوله إلى كأس العالم التى أقيمت بروسيا 2018 .

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وأضاف: "كوبر كان يملك فاكر عال للغاية فى التدريب، واللاعبين كانوا يحبونه كثيرًا، وقدم الكثير للمنتخب الوطني".