شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مقلب × 20 سنة.. حكاية عقدين من المهاجمين الأجانب "الفشنك" فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التعاقد مع لاعبين أجانب بالأهلى لم تكن بالوضع الحالى من قبل، حيث سبق للإدارة الحمراء التعاقد مع أسماء مغمورة ولم تضف شيئاً للفريق، ورحلوا دون أن يصنعوا الفارق بالقميص الأحمر، وكانت تجاربهم فاشلة فى الدورى المصري.

أسماء عديدة تعاقد معها الأهلى لتدعيم صفوفه من اللاعبين الأجانب دون أن يكون لهم بصمة أو مساهمة فى نتائج الفريق الأحمر، ليرحلوا مبكرا عن قلعة الجزيرة، بعدما فقدت الأجهزة الفنية الأمل فى أن يكون لهم دور فعال مع الأهلي، بعكس الأسماء التى صنعت تاريخا حافلا فى القلعة الحمراء مثل فلافيو وجيلبرتو وأحمد فيليكس.

سوبر كورة يرصد قائمة تضم 20 لاعبا أجنبيا لعبوا فى صفوف الأهلى خلال العشرين عاماً الماضية، ورحلوا سريعاً لعدم إثبات أنفسهم داخل جدران القلعة القلعة الحمراء، حتى لقبتهم الجماهير بـ" الصفقات الفشنك".

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كان السنغالى أليو بادجى آخر المهاجمين الأجانب الذين انضموا إلى الأهلي، إلا أنه لا يمكن الحكم على تجربته حاليًا، خصوصاً أنه لم يحصل على فرصته فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

ويضم الأهلى أكثر من لاعب أجنبى فى الوقت الراهن بجانب بادجى وهم: أليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجايى وعلى معلول ووليد أزارو المعار فى الاتفاق السعودى.

وتُناقش لجنة التخطيط بالأهلى مقترح ضم أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادى براجا والمعار إلى أوليمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة، فى ظل إصرار اتحاد الكرة على تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 3 بداية من الموسم المقبل، الأمر الذى يحول دون تعاقد الأهلى مع مهاجم أجنبى صريح فى الموسم الجديد خاصة وأن هناك 6 لاعبين أجانب على قوة الفريق.

ورفض الجهاز الفنى للأهلى فكرة ضم لاعب أجنبى فى عدة مراكز بالفريق، فى مقدمتها الدفاع وكذلك الظهير الأيمن، وذلك بعدما رشّح البعض أكثر من لاعب أجنبى للقلعة الحمراء لتدعيم مركزى الدفاع والظهير الأيمن، لكن هذا الأمر قوبل بالرفض من الجهاز الفنى للفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر.