شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يفضل حمام السباحة لقضاء العزل المنزلى فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى المعار للاتفاق السعودى، على قضاء وقته فى نهار رمضان فى حمام السباحة للتمتع بالأجواء الصيفية بالمغرب، حيث يقضى عزلته المنزلية هناك بعد توقف النشاط بسبب فيروس كورونا الذى فرض قيوداً على كل دول العالم خوفاً من انتشاره على نطاق أوسع من الحالى .

من ناحية أخرى، تلقى النادى الأهلى تأكيدات من نادى الاتفاق السعودى بتسديد قيمة إعارة المهاجم المغربى وليد أزارو، والذى انتقل فى يناير الماضى للنادى السعودى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وأرسل الأهلى خطاباً للنادى السعودى يطلب فيه دفع قيمة الإعارة، خاصة أن اللاعب رحل منذ عدة أشهر للاتفاق كما أن قيمة الإعارة بسيطة ولا تستوجب كل هذا التأخير فى السداد.

وأبلغ مسئولو الاتفاق نظراءهم فى الأهلى أنهم سيسددون مبلغ إعارة أزارو والذى يبلغ 200 ألف دولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وأكدوا أن تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله جراء وباء كورونا هو السبب فى عدم إرسال المبلغ حتى الآن.

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على صعيد متصل، يُرسل مسئولو الأهلى نسبة الـ20 % لنظرائهم فى نادى الدفاع الحسنى الجديدى المغربى من قيمة إعارة وليد أزارو مهاجم الأهلى للاتفاق بعدما اعترف مسئولو القلعة الحمراء بأحقية النادى المغربى فى الحصول على 20% من صفقة إعارة اللاعب المغربى للنادى السعودى فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر، حيث طلب الدفاع الحسنى الجديدى من الأهلى الحصول على 20% من نسبة إعارة أزارو للسعودية، وفقا للبند الخامس فى عقد انتقال اللاعب صاحب الـ24 عامًا من النادى المغربى للأهلى فى صيف 2017 قادمًا من فريق الدفاع الحسنى الجديدى فى صفقة قُدرت بما يقرب من مليون و400 ألف دولار.

وقال مصدر فى الأهلى إن النادى سيدفع نسبة الـ20 % للدفاع الحسنى الجديدى فى غضون الفترة القليلة المقبلة لأن هذا مدوّن فى العقد الموقع بين الطرفين، موضحاً أن الأمر بسيط ولا يُمثل مشكلة، وأوضح المصدر أن النادى المغربى يستحق له 40 أو 50 ألف دولار لدى الأهلى تمثل 20 % من قمية إعارة أزارو للدورى السعودى، وسيتم دفع هذا المبلغ قريباً خاصة أن الأهلى مُلتزم تماماً بدفع أى مستحقات لأى جهة فى إطار حرصه على الالتزام بالعقود.