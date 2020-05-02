شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لليد يتفقدان الصالة المغطاة بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية الجارية الآن بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، وهى ضمن الصالات الرياضية التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد 2021.

وشملت الجولة الصالة الرياضية المغطاة، مقر الاتحاد المصرى لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، وفندق اللاعبين والذى يضم ما يقرب من40 غرفه.

وفى هذا الصدد قال وزير الرياضة إن صالة الألعاب الرياضية المغطاة والتى تتسع لـ 4500 ألف متفرج إضافة للبنية التحتية الرياضية، بالإضافة للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، وبرج العرب، وصالة هيئة استاد القاهرة الدولي، لافتا إلى أن مصر لديها عدد من المنشآت الرياضية تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضة العالمية فى مختلف الألعاب.

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وعبر صبحى عن سعادته بحجم الإنجاز الذى تم فى الوقت الحالى، والذى وصل لنسبة 80% للتجهيز لاستضافة كأس العالم لكرة اليد، مشيرا إلى أن الأعمال الجارية الصالة سوف ينتهى العمل منها بشكل كامل خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفى المقابل أشاد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، بالإنشاءات والأعمال الجارية الآن بالصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر، وأنها تأتى فى ضوء المجهودات المبذولة من الدولة المصرية استعداداً لاستضافة المونديال العالمى لليد 2021، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة الصالات المغطاه المستضيفة لبطولة العالم، وسعيه الكبير فى إنجاز كافة الاعمال وفق التوقيتات المحددة مع الجهات المنفذه.