شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحتفل بعيد ميلاد حسن نصر الحارس الذهبى للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى على تويتر بعيد ميلاد حارس الفريق السابق حسن نصر، فرغم مرور السنوات على اعتزاله، إلا أن جماهير المصرى ما زالت تعتبره حارسا تاريخيا للفريق، وأحد أفضل من حرسوا عرينه.

وكتبت صفحة المصرى، "عيد ميلاد سعيد لحارسنا الذهبى والأسطورى الكابتن حسن نصر، والذى يحتفل بعيد ميلاده اليوم".

حسن نصر تألق مع المصرى وقاده لتحقيق كأس مصر 1998، ثم تألق مدربا لحراس المرمى، فقدم أحمد الشناوى للمنتخب الأولمبي، وأعاد أمير عبد الحميد لمنتخب مصر الأول عبر بوابة المصري.

وتولى حسن نصر حراسة مرمى المصرى البورسعيدي ونادى المريخ البورسعيدى وفريق القناة ( الإسماعيلية ) وحارس منتخب مصر فى الفترة من موسم 94/95 وحتى 96/97.





ويعد أفضل انجازات حسن نصر الفوز بالبطولة الوحيدة في تاريخ النادي المصري البورسعيدي وهي كأس مصر ووصل للدور قبل النهائي في البطولة الأفريقية والمركز الثاني والرابع في الدوري عامين على التوالي .

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كما خاض تجربة احترافية ناجحة لمدة سنة مع نادي تيرانا الألباني، توج خلالها بكأس ألبانيا والمركز الثاني في بطولة الدوري، ولعب في بطولة كأس الاتحاد الأوروبي وخرج أمام فريق بولونيا القبرصي وكان قريباً من التأهل لمواجهة أياكس أمستردام .

ثم توجه للتدريب بعد اعتزاله سنة 2002 وعمل كمدرب حراس مرمى بالنادي المصري البورسعيدي ثم توجه لقطر للعمل في نادي المرخية القطري أحد أندية دوري الدرجة الثانية في قطر، ومدرب حراس مرمى نادي لخويا القطري ومدرب حراس بتروجيت ونادي الداخلية.

فى مدينة قطر تولى تدريب حارس مرمى رجب حمزة عام 2002 وهو ناشئ وأصبح حارس أساسي في النادي العربي أحد أكبر الأندية القطرية وأيضا المنتخب قطر.