شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة طبية.. استخدام الأحزمة المطاطية ضرورى للرياضيين بعد المشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح دكتور محمد شيحة، أخصائى التأهيل وإصابات الملاعب، الرياضيين باستخدام الأحزمة المطاطية بعد أداء رياضة المشى لتقوية العضلات والحصول على المرونة والرشاقة اللازمة خلال فترة توقف النشاط الرياضي.

وأكد محمد شيحة أن كسر الصيام على التمر يساعد على تجهيز البنكرياس وتنبيهه قبل دخول الطعام، خاصة أن تناول الطعام مباشرة له آثار ضارة على عمل البنكرياس، مؤكداً أن الوقت الأفضل للممارسة الرياضة هو قبل الإفطار بساعة أو قبل السحور بساعتين.

وتعد الطريقة الأفضل لكسر الصيام أن تكون على مشروب ساخن أو شوربة بليمون، لتنبيه البنكرياس ببدء تناول الطعام من ناحية، ولمواجهة فيروس كورونا من ناحية أخرى، حيث يظل الفيروس فى الحلق لفترة، وحال تناول المشروبات الساخنة تقتل الفيروس قبل الانتقال للمعدة، محذراً من تناول مشروب بارد لكسر الصيام.

ويتوقف النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله فى هذه الأثناء بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتحرص الأجهزة الفنية للفرق المصرية على إرسال برامج غذائية للاعبين عبر واتس آب لتنفيذها فى منازلهم للحفاظ على لياقتهم البدنية وتجنب زيادة أوزانهم.