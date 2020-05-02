شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كهريا يؤدى تمرينات الجرى على أنغام المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلي، فيديو عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، خلال أدائه تمرينات الجرى فى ساعات الصباح الأولى، للحفاظ على لياقته البدنية فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورون المستجد.

واستعان كهربا بأغانى المهرجانات الشعبية لإَضفاء جو من الحماس على وصلته التدريبية.

وانضم محمود كهربا إلى صفوف الأهلى الصيف الماضى قادمًا من نادى أفيش البرتغالى بعقد مدته أربعة مواسم ونصف الموسم، وذلك بعدما سدد الأهلى لاتحاد الكرة فيما يقرب من 15 مليون جنيه عبارة عن مستحقات متأخرة عند قيد بعض اللاعبين بجانب نسبة الـ3% من عقد اللاعب وعائد اتحاد الكرة من البث الفضائى لمباريات الأحمر، ليتمكن من قيده رسميًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

Advertisements

ورحل كهربا عن الزمالك رغم امتداد عقده مع الفريق والذى يؤكد النادى الأبيض إن العقد قانونيا وموقف النادى سليم حيث قام بالانتقال إلى أفيش البرتغالى واستخرج بطاقة دولية مؤقتة قبل أن ينضم للنادى الأهلى ليصعد الأبيض شكواه فى الفيفا ضد اللاعب والنادى البرتغالى والقلعة الحمراء.

وتلقى مسؤولو الزمالك رد كهربا حول القضية التى رفعها ضده مسؤولو الأبيض فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واتهمه فيها مسئولو النادى الأبيض بالهروب والسفر للبرتغال للانضمام إلى أفيش البرتغالى رغم امتداد تعاقده مع ناديه إلى جانب التعاقد بعد ذلك مع الأهلى.

وجاء رد كهربا على الزمالك يتضمن وجود مخالفة من النادى الأبيض بشأن موعد توثيق عقده، وهو ما رد عليه مسؤولو الزمالك على الفيفا بالإثبات أنه تم توثيق عقده فى الموعد القانونى، واستعان مسؤولو الزمالك بشهادات أعضاء اتحاد الكرة، سواء السابقين أو الحاليين، فى قضية القلعة البيضاء ضد محمود كهربا، خاصة بعدد من التصريحات التى أدلى بها الثنائى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ووليد العطار المدير التنفيذى الحالى للاتحاد بشأن صحة موقف الزمالك بشأن ارتباط اللاعب بعقد ممتد مع النادى الأبيض وتوثيقه بشكل سليم فى الموعد القانونى.

فيما تولى محام إيطالى ملف قضية كهربا فى الزمالك، وينتظر مسؤولى القلعة البيضاء الفصل فى تلك القضية بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا، بعدما تقدم الزمالك بشكوى إلى اتحاد الكرة تتضمن مطالبته للجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بالتحقيق فى واقعة هروب كهربا إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع الأهلى، وبدوره أرسل اتحاد الكرة الشكوى إلى الفيفا للتحقيق والفصل فيها، ومن المنتظر أن يفصل بها الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة بعد الحصول على رد الأهلى واللاعب.