نابولي يطلب تصريحا بإستئناف التدريبات

طلب فريق نابولي الإيطالي من السلطات المحلية الحصول على تصريح باستئناف التدريبات على أمل تجاوز قيود الغلق العام للبلاد المفروض من جانب الحكومة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا . ومن المتوقع أن يبدأ تخفيف الغلق الكلي للبلاد بشكل تدريجي بداية من الاثنين ولكن تبقى تدريبات كرة القدم موقوفة حتى 18 مايو حيث تقوم الحكومة بتقييم بروتوكول السلامة المقدم من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. 18 مايو حيث تقوم الحكومة بتقييم بروتوكول السلامة المقدم من الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وقال فينشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الأسبوع الماضي إنه سيتم إلغاء الموسم إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بقاء 12 جولة على نهاية الموسم.

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