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الدولي للتنس يضع عدد من الشروط لعودة النشاط تدريجيا

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قام الاتحاد الدولي للتنس  ITF بنشر مجموعة أولى من إرشادات "العودة إلى التنس" لمساعدة الاتحادات الوطنية في إعادة النشاط  بمجرد رفع القيود الحكومية التي سببها انتشار فيروس كورنا  COVID-19 ووضع تدابير الصحة والسلامة والنزاهة المناسبة لكل مكان.

ووضع الاتحاد الدولي للتنس عدة مبادئ توجيهية في هذه المرحلة للمسابقات المحلية والوطنية فقط  بطريقة تحمي من خطر انتقال فيروس  COVID-19 من خلال تقديم عدد من

الاقتراحات العملية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن تنظيم الأحداث .

واكد الاتحاد الدولي للتنس ان وجود هذه لتدابير لا يعني البدأ في ممارسة النشاط من جديد ولكن ذلك سيتوقف على القرارات التي تتخذها الحكومات الوطنية .

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وتشمل التدابير الاحترازية المقترحة لعودة سباقات التنس ما يلي:

يبقى اللاعبون على مسافة لا تقل عن

2 متر من بعضهم البعض وعدم وجود اي اتصال جسدي (مثل مصافحة بعد المباراة)
يتنقل اللاعبون حول جانبي الشبكة عند التغييرات
يستخدم اللاعبون مجموعات منفصلة من الكرات (وضع علامة عليها بوضوح قبل اللعب)
يجب على اللاعبين عدم مشاركة المعدات (المضارب والمناشف وزجاجات المياه ، وما إلى ذلك)
يجب لعب مباريات الفردي فقط
يجب لعب المباريات بدون جماهير

واكد الاتحاد الدولي للتنس ان هذه التدابير لا يمكن ان تقضي على خطر انتقال اعدوي ولمنها تقلل فرص انتقالها الى اقل حد ممكن حال التزام جميع اطراف المنظومة بها .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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