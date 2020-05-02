تمديد عقد مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا حتى نهاية مونديال 2022

نجح الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في تمديد عقد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا الأول الكروي ليستمر على رأس الجهاز الفني للمنتخب حتى نهائيات كأس العالم 2022. كان من المقرر أن ينتهي عقد مارتينيز "46 عاما" الإسباني المولد بعد البطولة الأوروبية التي كانت مقررة هذا العام والتي تأجلت للعام المقبل بسبب فيروس الإسباني المولد بعد البطولة الأوروبية التي كانت مقررة هذا العام والتي تأجلت للعام المقبل بسبب فيروس كورونا ويتصدر المنتخب البلجيكي تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا" للمنتخبات وتأهل للنهائيات الأوروبية بجدارة واستحقاق عندما فاز بجميع مبارياته العشر في التصفيات محرزا 40 هدفا واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط. الأوروبية بجدارة واستحقاق عندما فاز بجميع مبارياته العشر في التصفيات محرزا 40 هدفا واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط. وقاد مارتينيز الذي سبق له تدريب ويجان أثليتيك وإيفرتون في إنجلترا منتخب بلجيكا للحصول على المركز الثالث في نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا في 2018.

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