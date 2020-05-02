محمد بيومي يكشف عن هداف الدوري المقبل

كشف محمد بيومي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن هداف مصر الفترة المقبلة.

وسأل أحد المتابعين بيومي عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام عن رأيه باللاعب بالمهاجم صاحب 21 عامًا حازم مرسي الصاعد حديثًا لصفوف الفريق

الأول بالإسماعيلي وأجاب بيومي قائلًا :" فرود مصر القدم وهداف السنين القادمة ".

وكان قرر النادي الإسماعيلي تصعيد حازم مرسي بعد تتويج الأصفر ببطولة الجمهورية 99 الموسم الماضي وحصول حازم على هداف المسابقة

Advertisements

وحسم بيومي موقفه من الإستمرار داخل صفوف الدراويش قائلًا :" القرار دا محسوم من غير ما تسألوا أصلا ". وهذا يعني أن اللاعب متمسمك بإستمرار داخل صفوف الفريق الأصفر .

وكان قرر النادي الإسماعيلي تصعيد محمد بيومي من صفوف فريق 2001 الموسم الماضي للإستفادة من خدمات اللاعب وتطوير مستواه وسط لاعبي الفريق الأول .