شاهد.. محمد بيومي يحسم موقفه من الإستمرار مع الإسماعيلي

حسم محمد بيومي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي موقفه من الإستمرار داخل صفوف الدراويش .

وسأل أحد المتابعين بيومي عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور

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الشهير إنستجرام عن إستمراره من عدمه مع النادي الإسماعيلي ليجيب بيومي قائلًا :" القرار دا محسوم من غير ما تسألوا أصلا ". وهذا يعني أن اللاعب متمسمك بإستمرار داخل صفوف الفريق الأصفر .

وكان قرر النادي الإسماعيلي تصعيد محمد بيومي من صفوف فريق 2001 الموسم الماضي للإستفادة من خدمات اللاعب وتطوير مستواه وسط لاعبي الفريق الأول .