شاهد.. محمد بيومي يحسم موقفه من الإستمرار مع الإسماعيلي

حسم محمد بيومي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي موقفه من الإستمرار داخل صفوف الدراويش .
وسأل أحد المتابعين بيومي عبر حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور
وكان قرر النادي الإسماعيلي تصعيد محمد بيومي من صفوف فريق 2001 الموسم الماضي للإستفادة من خدمات اللاعب وتطوير مستواه وسط لاعبي الفريق الأول .
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