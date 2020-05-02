شاهد.. كاف يهنئ أحمد حسن بعيد ميلاده

حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" على تهنئة اللاعب أحمد حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق ومنتخب الوطني السابق ، بعيد ميلاده الـ 45، حيث ولد الصقر في تاريخ 2 من مايو عام 1975، فى بمحافظة المنيا . ونشر كاف عبر حسابه الشخصي Advertisements بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلًا : "عميد لاعبي العالم بـ 184 مباراة دولية!.. للاعب الإفريقي الأكثر تتويجًا بـ كأس الأمم الأفريقية برصيد 4 مرات، منهم ثلاث مرات متتالية.. أفضل لاعب في عامي 2006 و2010.. يُكمل اليوم أسطورة الكرة المصرية والإفريقية أحمد حسن عامه الـ 45" . بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلًا : "عميد لاعبي العالم بـ 184 مباراة دولية!.. للاعب الإفريقي الأكثر تتويجًا بـ كأس الأمم الأفريقية برصيد 4 مرات، منهم ثلاث مرات متتالية.. أفضل لاعب في عامي 2006 و2010.. يُكمل اليوم أسطورة الكرة المصرية والإفريقية أحمد حسن عامه الـ 45" . ويعد أحمد حسن من مواليد 2 مايو 1975 بالمنيا يُعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة. ولعبحسن سابقًا لأندية الزمالك والأهلي و الإسماعيلي في مصر فضلاً عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي و أندرلخت البلجيكي.

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