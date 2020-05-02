الدولي لليد يشيد باستعدادات مصر لإستضافة مونديال 2021

أشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضوالمكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية بالانشاءات والأعمال الجارية بالصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر والتي تأتي فى ضوء المجهودات المبذولة من الدولة المصرية استعداداً لاستضافة المونديال العالمى لليد مصر 2021. من الدولة المصرية استعداداً لاستضافة المونديال العالمى لليد مصر 2021. وحرص حسن مصطفى خلال مرافقته لوزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي في جولة تفقدية للصالة المغطاة ب 6 أكتوبر على تقديم الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة الصالات المغطاه المستضيفة لبطولة العالم، وسعيه الكبير في إنجاز كافة الاعمال وفق التوقيتات المحددة مع الجهات المنفذة.

في جولة تفقدية للصالة المغطاة ب 6 أكتوبر على تقديم الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة الصالات المغطاه المستضيفة لبطولة العالم، وسعيه الكبير في إنجاز كافة الاعمال وفق التوقيتات المحددة مع الجهات المنفذة.

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