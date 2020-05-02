أشرف صبحي: مصر لديها من المنشآت ما يؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن صالة الألعاب الرياضية المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر والتي تتسع لـ ٤٥٠٠ متفرج إضافة للبنية التحتية الرياضية، بالإضافة للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، وبرج العرب، وصالة هيئة

استاد القاهرة الدولي.

وأكد الوزير خلال الجولة التفقدية صلالة 6 أكتوبر التي قام بها اليوم برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن مصر لديها

عدد من المنشآت الرياضية تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضة العالمية في مختلف الألعاب.



وعبر صبحي عن سعادته بحجم الإنجاز الذي تم في الوقت الحالي والذي وصل لنسبة ٨٠ بالمائة، مشيرا إلى أن الأعمال الجارية في الصالة سوف ينتهى العمل منها بشكل كامل خلال شهر أكتوبر المقبل.