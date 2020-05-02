شاهد.. الحضري يهنئ أحمد حسن بعيد ميلاده

حرص عصام الحضري حارس جدران المنتخب الوطني السابق على تهنئة أحمد حسن لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي السابق بعيد ميلاده الـ45.

ونشر الحضري صورة تجمعه بـ أحمد حسن عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل

الاجتماعي "تويتر" معلقًا عليها قائلًا :" كل سنة وأنت طيب يا صقر وعقبال مليون سنة خير وسعادة وربنا يديم المحبة يا صاحبي وأخويا وعشرة العمر".

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ويعد أحمد حسن من مواليد 2 مايو 1975 بالمنيا يُعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.

ولعب حسن سابقًا لأندية الأهلي والزمالك و الإسماعيلي في مصر فضلاً عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي و أندرلخت البلجيكي.