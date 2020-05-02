وزارة الشباب والرياضة تنفي شائعة فتح مراكز الشباب والأندية

نفى محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة ما تم تناوله من أخبار حول اتجاه الوزارة لفتح الأندية ومراكز الشباب بدءاً من منتصف شهر مايو الجاري واستئناف النشاط الرياضي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة التزام الوزارة التام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات وإيقاف النشاط الرياضي ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة من

قبل الحكومة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد

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وأوضح أن ما تم نشره من أخبار عبر عدد من المواقع الاليكترونية بشأن استئناف عمل مراكز الشباب والأندية خلال شهر مايو الجاري هى بعيدة تماماً عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مهيباً

بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والرجوع إلى المصادر الرئيسية فى معلوماتها.

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تلتزم بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية في المنشآت الشبابية والرياضية بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات، مشيراً إلى دور الوزارة فى التعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة فى تعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب لتقديم خدمات البريد والتأمينات للجمهور، إضافة إلى إتاحة عدد من المنشآت الشبابية كأماكن للحجر الصحي..