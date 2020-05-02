رياضة | كواليس الليلة التي بكى فيها جوزيه مورينيو

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر كواليس الليلة التي بكى فيها جوزيه مورينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أنه بكى عندما أخرج فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم في 2012 ريال مدريد، الذي كان يدربه وقتها من دوري أبطال أوروبا.

قال مورينيو في مقابلة أجرتها معه صحيفة ماركا الإسبانية نشرت اليوم السبت: "هذه الليلة هي الوحيدة التي بكيت فيها بعد مباراة في كرة القدم.. أتذكرها جيداً، أنا ومساعدي أيتور كارنكا، أوقفنا السيارة أمام منزلي وبكينا".

وتابع: "كان من الصعب تقبل الهزيمة، خاصة وأنه في هذا الموسم 2011-2012 كنا أفضل فريق في أوروبا".

Advertisements

ويصادف مطلع هذا الأسبوع مرور 8 أعوام، منذ أن أنهى مورينيو سيطرة فريق برشلونة بقيادة بيب جوارديولا على كرة القدم في إسبانيا من خلال الفوز بلقب الدوري، بعدما حصد 100 نقطة وهو رقم قياسي.

ولكن مورينيو أيضاً، كان أمامه فرصة للفوز بما كان يمكن أن يكون اللقب العاشر لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولكنه خسر بركلات الترجيح أمام بايرن ميونخ في الدور نصف النهائي، حيث أهدر كل من كريستيانو رونالدو وكاكا وسيرجيو راموس ركلات الترجيح التي قاموا بتسديدها.

وقال مورينيو: "هذه أيضاً كرة قدم، كريستيانو، كاكا، راموس، إنهم وحوش في كرة القدم، لا يوجد شك في هذا، ولكنهم أيضاً بشر".

وعن التفكير بالفوز بالدوري الإسباني، قال مورينيو: "كان هذا لقبي الثالث، إذا أبعدنا البرتغال، أردت الفوز بألقاب الدوري في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، ومازلت المدرب الوحيد الذي فعل هذا".