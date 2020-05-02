رياضة | الهند تخطط لتنظيم أولمبياد 2023

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تخطط لتنظيم أولمبياد 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الهندية، ناريندر باترا، أن بلاده ستضاعف جهودها للفوز بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية لعام 2032، وغيرها من الاحداث الدولية عندما تخف حدة أزمة وباء فيروس كورونا المستجد

قال باترا في حديث لوكالة فرانس برس، أن بلاده لديها بعض الدروس يجب أن تتعلمها ولكن لن يتم ردعها.

وأضاف: "نحن جادون، وبالتأكيد سنتنافس على تنظيم دورة الألعاب الأولمبية للشباب عام 2026، وأولمبياد 2032".