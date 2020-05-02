رياضة | مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يرفض بيع مدافعه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النادي الأهلي رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانقتالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو النادي الأهلي على رفض جميع العروض المقدمة إلى محمد عبد المنعم مدافع الفريق المعار إلى سموحة.

وأكد السويسري رينيه فايلر أن يرغب في عودة عبد المنعم إلى الفريق في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته مع سموحة نظرا لحاجة الأحمر له في مركز الدفاع بالموسم القادم.

يذكر أن إعارة محمد عبد المنعم مع نادي سموحة بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري وسيعود بعد ذلك إلى صفوف الأهلي.