رياضة | الزمالك يحسم مستقبل كريم بامبو

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مستقبل كريم بامبو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي الزمالك قرارا مفاجئا في الساعات القليلة الماضية بشأن مستقبل كريم بامبو نجم الفريق في الفترة المقبلة.

ورفض مسئولو القلعة البيضاء فكرة خروج بامبو خلال فترة الانقتالات الصيفية القادمة على سبيل الإعارة لأي نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

وأكد نادي الزمالك أنه يرغب في بيع كريم بامبو بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كريم بامبو في الصيف القادم أبرزها نادي الإنتاج الحربي ومصر المقاصة.