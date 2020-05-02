رياضة | مورينيو: لهذا السبب جاء لقب "سبيشال وان"

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر مورينيو: لهذا السبب جاء لقب "سبيشال وان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام عن أبرز اللحظات التي مر بها خلال مسيرته في عالم كرة القدم، حتى حصل على لقب"سبيشال وان".

و خلال حوار أجراه مع صحيفة ماركا الإسبانية أكد أنه من الصعب اختيار أفضل فترة في ميسرته، لكن من الواضح أن لقب الليجا مع ريال مدريد كان مهما جدا لأنه جاء خلال فترة خاصة شهدت هيمنة برشلونة.

وقال مورينيو: "إنهاء هذه الهيمنة عن طريق تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى النقاط والأهداف في إسبانيا جعلها أكثر روعة. لم نفز فقط بالدوري، بل فعلنا ذلك بطريقة صنعت التاريخ".

وعن تسميته "سبيشال وان" أجاب مورينيو قائلا:" أنا المدرب الوحيد الذي حقق لقب الدوري في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، إنه أمر فريد. الحقيقة أنني أردت دخول تاريخ كرة القدم بهذه الطريقة، وريال مدريد أراد لي النجاح في ذلك أيضًا".