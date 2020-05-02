رياضة | وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد يتفقدان الصالة المغطاة ب6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد يتفقدان الصالة المغطاة ب6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اليوم السبت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأوليمبية الدولية، الأعمال الإنشائية الجارية الان بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، وهى ضمن الصالات الرياضية التى ستستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١.

وشملت الجولة تفقد كل من الصالة الرياضية المغطاة، مقر الاتحاد المصري لكرة اليد،والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، فندق اللاعبين والذي يضم مايقرب من٤٠ غرفه.

وفي هذا الصدد قال وزير الرياضة ان صالة الألعاب الرياضية المغطاة والتي تتسع ل ٤٥٠٠ آلاف متفرج إضافة للبنية التحتية الرياضية، بالاضافة للصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية، وبرج العرب، وصالة هيئة استاد القاهرة الدولي، لافتا إلي أن مصر لديها عدد من المنشآت الرياضية تؤهلها لإستضافة كبرى الاحداث الرياضة العالمية في مختلف الالعاب.

وعبر صبحي عن سعادته بحجم الانجاز الذي تم في الوقت الحالي والذي وصل لنسبة ٨٠ بالمائة، مشيرا الي ان الاعمال الجارية الصالة سوف ينتهى العمل منها بشكل كامل خلال شهر اكتوبر المقبل.

وفي المقابل أشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، بأن الانشاءات والاعمال الجارية الان بالصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر تأتي فى ضوء المجهودات المبذولة من الدولة المصرية استعدادًا لاستضافة المونديال العالمى لليد 2021، مقدمًا الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على متابعته المستمرة لكافة الصالات المغطاه المستضيفة لبطولة العالم، وسعيه الكبير في إنجاز كافة الاعمال وفق التوقيتات المحددة مع الجهات المنفذه.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الجمعة، عن خروج 79 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1460 حالة حتى اليوم.

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وأوضح الدكتور مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1875 حالة، من ضمنهم الـ 1460 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 5895 حالة من ضمنهم 1460 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و406 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.