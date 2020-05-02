رياضة | صالح جمعة يرفض عرضا من أحد أندية الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:50 مساءً - انت الان تقراء خبر صالح جمعة يرفض عرضا من أحد أندية الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر أحد أندية الدوري المصري الممتاز رغبة في التعاقد مع صالح جمعة نجم النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واستقر مسئولو القلعة الحمراء في الفترة الماضية على رحيل صالح جمعة عن صفوف النادي في نهاية الموسم الجاري.

وتقدم نادي إنبي بعرض رسمي إلى صالح جمعة لضمه في الصيف القادم ولكن اللاعب رفض العرض نهائيا مؤكدا أنه لا يرغب في الانتقال إلى النادي البترولي.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي الانتاج الحربي ونادي مصر المقاصة والإسماعيلي.