الامارات | "كورونا" يكبد الرياضة الأميركية خسائر بـ 12 مليار دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن "كورونا" يكبد الرياضة الأميركية خسائر بـ 12 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير لشبكة "إسبن" الأميركية، عن حجم خسائر إيرادات القطاع الرياضي في الولايات المتحدة الأميركية، جراء الإغلاق التام للبطولات والأنشطة الرياضية بكافة أنواعها، بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا COVID-19"، والتي بلغت 12 مليار دولار.

واستندت الشبكة الأميركية في تقريرها، على البيانات التي قدمها مدير برنامج الأعمال الرياضية في جامعة واشنطن في سانت لويس، باتريك ريش، الذي قدر تأثير الإغلاق التام على بطولات المحترفين الكبرى بخسارة تبلغ 5.5 مليار دولار، وبطولات الجامعات بـ 3.9 مليار دولار، والمنافسات الرياضية لفئة الشباب بـ 2.4 مليار دولار.

كما شملت الأرقام التي ذكرها التقرير، 3.25 مليار دولار، كان من الممكن أن ينفقها المتفرجون على البطولات الاحترافية، بالإضافة إلى 371 مليون دولار من الدخل للعاملين في الملاعب، و2.2 مليار دولار من رسوم حقوق النقل التلفزيوني في الولايات المتحدة.

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وأشار التقرير إلى أن هذه الأرقام تفترض إكمال نصف موسم دوري البيسبول ودوري كرة القدم بحضور المتفرجين مقابل إلغاء محتمل للموسم العادي في بطولتي كرة السلة والهوكي وإقامة مرحلة التصفيات النهائية "بلاي أوف" من دون جمهور، واستئناف والمنافسات الرياضية لفئة الشباب في يوليو.

واقتصر تقرير حجم الخسائر المالية، على الخسائر التجارية، والرواتب التي تدفع لعمال الملاعب، إلا أنه جاء متحفظاً لعدم شموليته للخسائر المحتملة في قطاع الرياضات الترفيهية في الهواء الطلق، والمراهنات، أو الرياضات الفردية، مثل الغولف، والتنس، وسباقات ناسكار الأكثر شعبية في سباقات السيارات في الولايات المتحدة الأميركية، مع إمكانية ارتفاع أرقام حجم الخسائر المالية في حال إلغاء دوري كرة القدم الأميركي "NFL" والبطولات الجامعية.

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