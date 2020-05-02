«كاف» يحتفي بعيد ميلاد أحمد حسن: أسطورة مصرية وأفريقية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفى الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على موقع «تويتر»، اليوم السبت، بعيد ميلاد النجم المصري أحمد حسن، قائد المنتخب الوطني السابق وعميد لاعبي العالم. ونشر الحساب الرسمي لـ«كاف» فيديو لأبرز أهداف وتتويجات الصقر المصري أحمد حسن، وأرفقته بتعليق قال: «عميد لاعبي العالم بـ184 مباراة دولية.. اللاعب الأفريقي الأكثر تتويجًا بأمم أفريقيا 4 مرات، منهم ثلاث مرات متتالية. أفضل لاعب في أمم أفريقيا عامي 2006 و2010.. يُكمل اليوم أسطورة الكرة المصرية والإفريقية أحمد حسن عامه الـ45. وللعميد أحمد حسن تاريخ كبير مع الساحرة المستديرة، إذ لعب لأندية القمة في مصر الأهلي والزمالك والإسماعيلي، فضلاً عن مسيرته الاحترافية في تركيا بفرق بشكتاش ودينيزلي سبور وكوجالي سبور، وفي بلجيكا في نادي أندرلخت. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,895

تعافي 1,460

وفيات 406

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