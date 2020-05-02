شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرنر»: أفضل اللعب خارج ألمانيا عن الانضمام إلى بايرن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف تيمو فيرنر، نجم نادي أر بي ليبزيج الألماني، عن تفضيله اللعب خارج ألمانيا عن الانضمام إلى نادي بايرن ميونخ المهتم بخدماته، في حال رحيله عن فريقه بالصيف.
وأوضح «فيرنر»، في حوار لصحيفة «بيلد» الألمانية: «بايرن ناد عظيم، نحن لا نتحدث عن ذلك، وهانس فليك أثبت هذا الموسم أنه مدرب جيد حقًا، ولكن إذا كنت سأرحل عن النادي في أي وقت، فأفضل أن يكون الانتقال خارج ألمانيا عن الانتقال إلى بايرن».
وأضاف اللاعب الألماني: «الأمر يتعلق فقط بأن التحدي في دوري آخر سيكون أكثر جاذبية بالنسبة لي من الانتقال داخل البوندزليجا».
ويدخل اللاعب الألماني ضمن اهتمامات العديد من الأندية الكبرى في أوروبا وعلى رأسها ليفربول الإنجليزي الذي يعتبر الأقرب للحصول على خدمات اللاعب حسب العديد من التقارير.
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