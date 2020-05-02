شكرا لقرائتكم خبر عن «ديمبلي» جاهز للرحيل إلى مانشستر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح مهاجم نادي ليون الفرنسي موسى ديمبلي على استعداد للذهاب إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد فشل فريقه في التأهل إلى البطولات الأوروبية الموسم القادم.

وكانت رابطة المحترفين الفرنسية قد أعلنت إنهاء بطولة الدوري لموسم 2019-2020 وفق الترتيب الأخير للأندية مع توقف المسابقة اعتمادًا على معدل النقاط التي حصل عليها كل فريق، وهو ما أطاح بليون خارج المنافسات الأوروبية الموسم القادم مع احتلاله المركز السابع.

وحسب صحيفة «مانشستر إيفينينج نيوز» البريطانية، فإن مهاجم ليون لن يعارض الانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف في حال تلقيه عرضًا من الشياطين الحمر.

ولفتت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد يضع «ديمبلي»، صاحب الـ 23 عامًا، ضمن أبرز مرشحيه في ظل بحث النادي عن تعزيز خط الهجوم في سوق الانتقالات.

وأضافت أن فشل ليون في اللعب على المستوى الأوروبي الموسم القادم قد يدفع اللاعب للبحث عن ناد جديد في الصيف.

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