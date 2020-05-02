شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يوضح موقفه من ضم صالح جمعة.. ورحيل أسامة جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال عبدالناصر محمد، المشرف العام على الكرة في نادي إنبي، إن اللاعب الشاب أسامة جلال مستمر في في النادي حتى نهاية تعاقده، وإنه في حال رحيله سيكون من خلال النادي البترولي.

وأضاف عبدالناصر محمد في مداخلة هاتفية على قناة «أون تايم سبورت» حول ما تردد عن رحيل الثنائي أسامة جلال ومحمود جاد: «أسامة أكد أنه سيكمل عقده مع نادي إنبي، وهكذا بالنسبة للاعب محمود جاد».

وعلق عبدالناصر محمد على إمكانية صالح جمعة من الأهلي، قائلاً: «صالح جمعة ابننا، وإنبي بيته، ولكن لم تكن هناك مفاوضات لضمه سواء الآن أو في يناير الماضي.. التعاقدات في النادي تحكمها الاحتياجات الفنية».

وكان رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أكد أكثر من مرة خروج اللاعب صالح جمعة من حساباته في مباريات الفريق.