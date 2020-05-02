شكرا لقرائتكم خبر عن كولن الألماني يعلن إصابة 3 أفراد في النادي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي كولن الألماني، السبت، إصابة 3 أفراد في النادي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، لتتعرض آمال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم، المعلق منذ مارس جراء الوباء لصفعة كبيرة.

وقال النادي في بيان إنه أخضع كامل الفريق وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس الماضي لاختبارات فحص «كوفيد-19»، فجاءت نتيجة 3 أشخاص إيجابية، وجميعهم دون أعراض، رافضًا الكشف عن أسمائهم.

وأشار النادي في بيانه إلى أنه سيضع الأشخاص الـ3 بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، وسيواصل تمارينه تمهيدًا لاستئناف مباريات الدوري.